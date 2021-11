Władze Warszawy sprzątają rondo Dmowskiego przed 11 listopada. "Zabezpieczamy teren"

Z rzecznikiem prasowym stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk udało się porozmawiać dziennikarzom portalu wPolityce.pl.

"Zabezpieczamy teren"

Jeszcze kilka dni temu w samym centrum Warszawy, przy rondzie Romana Dmowskiego, gdzie mają się zgromadzić uczestnicy Marszu Niepodległości, miało znajdować się mnóstwo materiałów budowlanych w związku z prowadzonym tam remontem, o czym informowały media. Niebezpieczne przedmioty w okolicach tego terenu mogły wzbudzać szczególny niepokój w kontekście zamieszek i prowokacji, które marszowi z okazji 11 listopada towarzyszyły m.in. rok temu.

Jak udało się ustalić portalowi wPolityce.pl, władze Warszawy zaczęły już sprzątać rondo Dmowskiego i jego okolice. Informację potwierdziła rzecznik prasowy Urzędu Miasta Stołecznego.

"To jest pewna paranoja, że my musimy zwijać plac budowy w związku z planowanymi zgromadzeniami na 11 listopada, które – jak rozumiem – mają mieć charakter spokojny, pokojowy i patriotyczny. Mamy jednak pewne doświadczenia z lat ubiegłych i w związku z tym wykonawca, który od sierpnia tam prowadzi prace, na ten czas wszystkie luźne elementy, które mogłyby posłużyć chuliganom do tego, żeby się nimi nawzajem obrzucać, usunie. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli ktoś chce wszczynać jakieś burdy, to i tak sobie poradzi" – mówiła Monika Beuth-Lutyk cytowana przez portal. I dodała, że stołeczny ratusz zaplanował na przyszły tydzień spotkanie z przedstawicielami policji w związku z manifestacjami 11 listopada.

Marsz Niepodległości się odbędzie?

Decyzją Sądu Okręgowego, a następnie Sądu Administracyjnego w Warszawie Marsz Niepodległości nie został zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne. W tym roku manifestacja miała odbyć się pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż".

Organizatorzy wydarzenia ze Stowarzyszenia "Marz Niepodległości" nie rezygnują jednak z planów. Zapowiedzieli już "spacer" ulicami Warszawy z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj też:

Bosak: Marsz Niepodległości przeszkadza wielu osobomCzytaj też:

Marsz Niepodległości. Rekordowa liczba funkcjonariuszy. "Nie zazdroszczę policji"Czytaj też:

Hanna Gill-Piątek porównała Marsz Niepodległości do "nocy kryształowej": To nawiązanie do najgorszych czasów