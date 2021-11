Cejrowski: W tej sprawie USA zmierza w kierunku Polski

4 listopada 2021 roku w Warszawie rozpoczęła się Konferencja "Walka kulturowa w UE. Dostosować się czy walczyć?" będąca kontynuacją konferencji, która odbyła się w 2020 roku na Stadionie Narodowym. Organizatorem jest Patryk Jaki wspólnie z Fundacją New Direction.

"Wolność w Polsce a wolność w USA"

W pierwszym dniu wydarzenia tematami przewodnimi są wolność i religia. Jednym z prelegentów jest Wojciech Cejrowski, który w rozmowie z Michałem Rachoniem starał się nakreślić, jak wygląda stan wolności w ojczyźnie wolności.

Znany pisarz i podróżnik zaznaczył, że w amerykańskiej konstytucji wszystko jest zapisane pięknie, a obywatele przez 250 lat nauczyli się stosować ja w praktyce.

– W tej chwili Ameryka zmienia się natomiast w takim kierunku jaki jest w Polsce, gdzie nikt konstytucji nie czyta, nikt nie zna jej na pamięć. Nikt nie ma zresztą potrzeby znać jej na pamięć, ponieważ jak wiemy, po pierwsze za dużo zapisów, a po wtóre, w praktyce nie mają one większego znaczenia, bo konstytucja konstytucją, natomiast w praktyce decydują urzędnicy trzeciego i czwartego szczebla, którzy wydają przepisy wykonawcze. W tej chwili USA zmierza w takim właśnie kierunku – stwierdził Cejrowski.

"COVID jest ojcem tej konferencji"

Cejrowski zwrócił uwagę na fatalny wpływ covidowych obostrzeń na przestrzeganie prawa przez władze. – COVID spowodował wszystkie zjawiska, które na naszej konferencji będą omawiane na kolejnych wykładach. COVID jest wielkim ojcem całej tej konferencji. COVID powoduje, że pierwsza poprawka amerykańskiej ustawy zasadniczej, traktująca o wolności słowa, o tym, że nie wolno zmuszać do żadnej religii, ani zabraniać, przestała mieć znaczenie.

Cejrowski zauważył, że w kontekście religii stało się to w momencie, kiedy zamknięto kościoły. – My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nam zamykają kościoły i potrafimy wejść przez tylna furtkę. Natomiast amerykanie, jak jest główna furtka zamknięta to nie wiedzą, co robić. Oni nie mieli okresu komunistycznego, kiedy trzeba było chodzić do kościoła w katakumbach – przypomniał.

