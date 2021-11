"Mamy próbę utemperowania KE przez Niemcy". Zalewska o kulisach unijnej polityki

Jak informuje "Rzeczpospolita", po starciu premiera Mateusza Morawieckiego z eurodeputowanymi w Strasburgu 19 października, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odsunęła od etapu formułowania rekomendacji w sprawie Funduszu Odbudowy radykalnych komisarzy, takich jak Didier Reynders, Vera Jourova, Margrethe Vesteger, Thierry Breton, Paolo Gentiloni czy Frans Timmermans.

Gazeta pisze, że taki układ to też wynik zaangażowania Berlina w rozwiązanie sporu Warszawy z Brukselą. To Angela Merkel zaapelowała o "polityczne porozumienie", wychodzące poza orzeczenia TSUE.

Zalewska: Niemcy chcą polskiego KPO

Europoseł PiS komentowała te doniesienia w Polskim Radiu 24. Jej zdaniem, Niemcy mają żywotny interes w tym, aby unijne pieniądze popłynęły do polskiej gospodarki.

– Niemcy też są zainteresowane polskim Funduszem Odbudowy. Jesteśmy połączonymi gospodarkami, firmy niemieckie będą mogły inwestować na terenie Polski, to powoduje, że mamy próbę utemperowania Komisji Europejskiej przez Niemcy – powiedziała.

Zalewska wskazała na ogromną rolę, jaką w kształtowaniu i eskalacji sporu z KE odgrywa polska opozycja.

– Marszałek Grodzki szkaluje dobre imię Polski na arenie międzynarodowej, to też jest strategia Koalicji Obywatelskiej oparta na trzech filarach: ulica, zagranica i brak programu. Od 2015 r. robią wszystko, by fałszować obraz Polski, donosić do Parlamentu UE – powiedziała.

Polityk jednoznacznie stwierdziła, że "działania Komisji Europejskiej są pozatraktatowe". – Za chwilę trzeba będzie udowodnić, z jakiego to przepisu czy artykułu traktatów wynikają kary lub rezolucje zobowiązujące do tego, by nie przyznawać Polsce pieniędzy – wskazuje była minister edukacji.

