Ekspert: Polska robi coś, co jest elementem trendu światowego

W czwartek odbyła się konferencja z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wiolety Gorzkowskiej oraz pełnomocnika ds. przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej Marka Chodkiewicza, dotycząca szczegółów budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Szef MSWiA poinformował, że celem resortu jest, by zapora na granicy powstała w pierwszym półroczu przyszłego roku. Zapewnił, że decyzja o jej budowie była oparta o analizę skuteczności tego typu zabezpieczeń znajdujących się w różnych miejscach na świecie. Dodał, że również Litwa, Łotwa i Estonia planują budowę podobnej infrastruktury.

Ekspert: To zaślepienie

Decyzję o budowie zapory komentował w Polskim Radiu 24 Maciej Szopa z portalu defence24.pl. Ekspert wskazał, odnosząc się do informacji o sporej części polskiego społeczeństwa, która jest przeciwna budowie muru, na fakt ostrej polaryzacji polskiego społeczeństwa.

– W Polsce podział wewnętrzny osiągnął taki poziom, że wielu ludzi będzie przeciwne czemukolwiek, co będzie chciał zrobić rząd. Jest to pewnego rodzaju zaślepienie. Brak jest jasnego osądu, co jest ważne z punktu widzenia państwa. Duża część społeczeństwa nie potrafi się wznieść nad podziały w imię wyższego interesu – stwierdził gość Antoniego Trzmiela.

Zdaniem Szopy, "zapora może dużo zmienić", ponieważ uniemożliwi ona przenikanie przez polską granicę "uchodźców, podejrzanych żołnierzy białoruskich czy pograniczników".

– Świat się teraz grodzi. Są spore migracje. Jesteśmy na początku tego procesu. Polska robi coś, co jest elementem trendu światowego – wskazał ekspert.

