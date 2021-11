Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Skutkiem tego jest doba o godzinę dłuższa w tym ciemnogrodzkim katofashystoffskim reżimie, który rości sobie prawo nawet do panowania nad czasem (i przestrzenią w sumie też – patrz: granice). Tym samym tracimy możliwość naturalnego wchłaniania witaminy D, iż kiedy jedziemy do korpo, jest ciemno, kiedy wracamy z korpo, jest ciemno, a jak jest jasno, to zaciągamy rolety, iż to jesienne słońce jest momentami nie do zniesienia.