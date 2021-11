Fogiel: Rządowi PiS udało się zwalczyć ten straszny koszmar lat 90-tych

Damian Cygan: Czy ujawnione przez media szczegóły dot. zmian w Sądzie Najwyższym pokrywają się z planami PiS?

Radosław Fogiel: To spekulacje medialne i nie będziemy się do nich odnosić, póki projekt nie trafi do Sejmu.

Kiedy zaczną działać sądy pokoju? Wczoraj prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie.

Nie ma jeszcze decyzji co do harmonogramu procedowania tego projektu. Mamy tu do czynienia z wprowadzeniem zupełnie nowej formuły w ramach wymiaru sprawiedliwości, więc to będzie wymagało bardzo uważnej pracy.

Jak pan skomentuje słowa posła Janusza Kowalskiego, który stwierdził, że dobrym terminem na referendum ws. wyjścia Polski z UE byłby rok 2027, bo wtedy kończy się obecna perspektywa budżetowa?

Stanowisko PiS jest jedno i niezmienne: Polska jest członkiem Unii Europejskiej, Polacy chcą być w UE i to ich wola jest najważniejsza.

W piątek odnotowano najwięcej nowych zakażeń od początku czwartej fali pandemii – ponad 15,9 tys. Czy powinniśmy spodziewać się zaostrzenia obostrzeń?

Ministerstwo Zdrowia cały czas monitoruje sytuację. Infrastruktura medyczna jest w gotowości, szczepionki i zapasy środków dezynfekcji są zabezpieczone. Rzeczywiście mamy wzrost zakażeń, ale widać też, że działają szczepionki. Można mieć nadzieję, że w niepamięć odeszło zeszłoroczne zagrożenie, czyli blokada służby zdrowia z uwagi na zachorowania wśród lekarzy i pielęgniarek, bo w tej grupie zawodowej jest wysoki procent osób zaszczepionych. Cały czas apelujemy o szczepienie się do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Od tego ilu z nas się zaszczepi zależy sytuacja epidemiczna. Nikt nie będzie wprowadzać większych obostrzeń, jeśli tylko uda się tego uniknąć. Wiadomo, że one nie pozostają bez wpływu na życie społeczne i gospodarcze. Na razie nie ma decyzji o jakimkolwiek zaostrzeniu restrykcji, ale będzie trzeba reagować w zależności od sytuacji, ponieważ na pierwszym miejscu jest oczywiście zdrowie Polaków.

Donald Tusk zaoferował rządowi wsparcie w walce z pandemią, nawet kosztem strat politycznych dla siebie i opozycji. Wierzy pan w jego dobre intencje?

Cóż mielibyśmy odpowiedzieć? Dzięki ci, łaskawco? O niczym tak nie marzyliśmy, jak o wsparciu Donalda Tuska? Nikt nie da złamanego grosza za dobre intencje Tuska, który wykorzystuje każdą sytuację, żeby dzielić Polaków i oskarżać obecny rząd o wyssane z palca zbrodnie. Decyzje, które dziś podejmuje rząd odpowiadają na obecne wyzwania. Jedyne, co mogę temat tej propozycji powiedzieć, to cieszę się, że to nie Donald Tusk stoi na czele rządu w czasach pandemii, bo wtedy nasza sytuacja na pewno byłaby zdecydowanie gorsza.

Prof. Antoni Dudek uważa, że najważniejszym problemem dla PiS do czasu wyborów będzie inflacja. Jakie instrumenty do walki z nią posiada rząd?

To rzeczywiście problem, którego nie można ignorować i nikt tego nie robi. Chociaż to problem szerszy, nie dotyczy wyłącznie Polski i jego przyczyny również mają rozmaite źródła, nie zawsze krajowe. Mieliśmy bardzo trudny wybór: albo bez reakcji patrzeć na nieuchronne bankructwa firm przez pandemię i ponowny wzrost bezrobocia, tego strasznego koszmaru lat 90-tych, który naszemu rządowi udało się w końcu zwalczyć, albo uruchomić działania pomocowe, związane z wrzuceniem pieniędzy na rynek. W tym momencie mamy uratowane miliony miejsc pracy, ale musimy się mierzyć z inflacją. Tutaj zasadnicza jest rola banku centralnego, który ma narzędzia, ale też najlepiej zna potencjalne ryzyka. I który reaguje, już drugi raz podniósł stopy procentowe. Uruchomimy też instrumenty dostępne po stronie rządowej, które pomogą niwelować skutki inflacji i zaoferują pomoc grupom najbardziej zagrożonym. Do tego dochodzą działania pobudzające gospodarkę, choćby program inwestycji w ramach Polskiego Ładu.



