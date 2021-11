Pieniądz z ekranu

Gdy polscy youtuberzy dopiero raczkowali, przekonywano, że może i za granicą da się zarabiać i żyć z wygłupów w sieci, ale nad Wisłą było to niemożliwe. Potem uznawano, że wprawdzie jest to możliwe, ale trzeba mieć wyjątkowe szczęście – trafić w coś, co akurat popłynie na fali zainteresowania użytkowników sieci. Nadal było to więc zajęcie dla nielicznych.