Tragedia w Pszczynie, mur na granicy, spór o Turów. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Tragedia w Pszczynie

W Pszczynie zmarła kobieta w 22 tygodniu ciąży. 30-latka trafiła do szpitala z powodu odpłynięcia płynu owodniowego, lekarze potwierdzili wady wrodzone płodu. Personel szpitala zdecydował się jednak na "postawę wyczekującą". Niestety najpierw zmarło dziecko, a następnie jego matka. Sprawę bada prokuratura.

Tragiczna śmierć kobiety wywołała gorące komentarze, również w świecie polityki. Posłowie opozycji obarczają odpowiedzialnością za to zdarzenie Prawo i Sprawiedliwość, przypominając wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed roku, który stwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą aborcji eugenicznej.

W sobotę popołudniu w kilkunastu miastach w całej Polsce mają odbyć się protesty w związku z tym tragicznym wydarzeniem. Swój udział zapowiedzieli w nich politycy opozycji.

Podpis prezydenta

W poniedziałek 2 listopada prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zakładającą budowę muru na granicy z Białorusią. Celem ustawy jest ustanowienie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie bariery wzdłuż granicy państwowej będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

Barierę stanowić będą urządzenia budowlane, budowle lub inne obiekty budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną lub telekomunikacyjną, służące ochronie granicy państwowej i wspomagające przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

KE nalicza karę

Od środy rozpoczęło się naliczanie przez Komisję Europejską kary miliona euro dziennie z uwagi na działania Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym.

Pod koniec października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro dziennie w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, mimo nakazu natychmiastowego zawieszenia jej działalności w lipcu bieżącego roku.

Szczyt COP26. Deklaracja Polski

Podczas szczytu COP26 główni użytkownicy węgla zobowiązali się do stopniowego wycofywania się z produkcji energii z węgla. Do antywęglowej koalicji dołączyła również Polska. Porozumienie dotyczy obietnicy odejścia od węgla do lat 40.

Ponadto umowa zakłada rezygnację z nowych inwestycji w węgiel, rozwój tzw. czystych technologii i efektywności energetycznej. Ponadto jest w porozumienia mowa o sprawiedliwej transformacji dla pracowników sektora węglowego.

Negocjacje z Czechami

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa udała się w piątek 5 listopada do Pragi, gdzie miała miejsce 18. tura rozmów z czeskim rządem w sprawie kopalni Turów. Rozmowy zostały wznowione po tym, jak pod koniec września strona czeska odrzuciła polską propozycję ugody. Polski rząd oraz eksperci przewidywali, że negocjacje uda się wznowić po wyborach parlamentarnych w Czechach. Tak też się stało.

W wydanym po spotkaniu komunikacie, minister klimatu i środowiska poinformowała, że jednak nie udało się osiągnąć porozumienia.

TOP 5 portalu DoRzeczy.pl!

Przedstawiamy pięć najlepiej czytających się tekstów na naszym portalu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Co wzbudziło Państwa ciekawość?

1. Rafał Ziemkiewicz komentuje spór z Unią Europejską. „A więc wojna” – napisał Jacek Saryusz-Wolski po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie Polski. Głos tego polityka, bodaj najwybitniejszego znawcy Unii Europejskiej, jakiego mamy, zawsze był głosem wołającego na puszczy – zauważa publicysta "Do Rzeczy".

2. Słony rachunek dla unijnych elit. "400 milionów euro konsekwentnie domaga się od eurokratów w Brukseli szef rządu w Budapeszcie. To rachunek za część kosztów budowy umocnień na unijnej granicy z Serbią. Musiał za nie zapłacić węgierski podatnik" – pisze Jacek Przybylski.

3. Gorzkie słowa Marka Jakubiaka. Były poseł jest rozczarowany postawą Adama Bodnara.

4. "W tej chwili nie mamy innego wyjścia". Gen. Polko o sytuacji na granicy.

5. Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych. Kogo popierają Polacy?

A na deser... rysunkowe podsumowanie tygodnia w wykonaniu Cezarego Krysztopy!