Siarkowska ostro o pomyśle Niedzielskiego: To skandal, zwłaszcza w kraju tak doświadczonym II WŚ

W środę w Radiu Plus minister był pytany, co się dzieje z przepisami umożliwiającymi pracodawcy weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w poniedziałek, że projekt ten zostanie skierowany pod obrady rządu i prawdopodobnie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu.

Rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że projekt może też być poselski. – On budzi w jakichś kręgach pewne wątpliwości, moim zdaniem nieuzasadnione, bo ten projekt nie pozwala żeby w jakikolwiek negatywny sposób, finansowy na przykład, odbijało się cokolwiek na pracowniku – zapewnił.

Siarkowska nie przebiera w słowach

– Zapowiedzi ministra zdrowia są niekonstytucyjne i nieakceptowalne. Jak widać, pan minister Adam Niedzielski nie przestaje w forsowaniu swoich segregacyjnych pomysłów, ponadto woli wszystko przepychać kolanem, rezygnując z rozmowy z ludźmi oraz poszukiwania konsensusu. Trzeba powiedzieć wprost, że tak nie wolno czynić. Forsowana przez ministra Adama Niedzielskiego ustawa segregacyjna może wywołać społeczne niepokoje i być przyczyną kolejnych niepotrzebnych podziałów oraz konfliktów wśród Polaków – komentuje w rozmowie z Radiem Maryja poseł PiS Anna Maria Siarkowska.

– eżeli minister Adam Niedzielski szuka sposobów na to, ażeby społeczeństwo się zaszczepiło i szuka winnych tego, że poziom zaszczepienia jest w jego ocenie niski, to niech spojrzy w lustro i przyjrzy się zatrudnianym w radzie medycznej doradcom, jak np. prof. Horban. Gdyby ci ludzie „siedzieli w szafie”, to więcej Polaków by się zaszczepiło. Wiarygodność akcji szczepień spada po agresywnych wypowiedziach członków tych gremiów i wtedy, gdy padają kolejne segregacyjne pomysły, jakie głosi minister zdrowia – dodaje parlamentarzystka, która nie ukrywa, że jest przeciwniczką segregacji sanitarnej.

