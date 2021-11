Holenderska gazeta: Europejscy politycy nie powinni uczyć Polaków o wolności

Trwa spór Polski z UE na tle praworządności. KE blokuje wypłatę należnych nam środków z Funduszu Odbudowy, domagając się zmian w wymiarze sprawiedliwości. Warunkiem koniecznych do uruchomienia miliardów z KPO ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Głos wsparcia z Holandii

"Europejscy politycy powinni lepiej rozumieć historię takich krajów jak Polska" – uważa Wierd Duk, publicysta największej gazety w Niderlandach. Dziennikarz "De Telegraaf" wskazuje, że politycy nie powinni "uczyć Polaków o wolności".

Jak opisuje PAP, Wierd Duk to publicysta specjalizujący się w zagadnieniach międzynarodowych. Dziennikarz zna bardzo dobrze Rosję, gdzie był korespondentem w latach 1992-2001. Pracował jako korespondent w Niemczech. W 1999 roku publicysta otrzymał prestiżową Nagrodę im. Anny Vondeling w dziedzinie dziennikarstwa politycznego za reportaże o wojnach w Czeczenii.

Zachwyt Krakowem

Komentator niedawno odwiedził Kraków i nie ukrywa, że niezwykle przypadły mu do serca "spokój i życzliwość", jakie zaobserował u Polaków. Duka fascynuje także to, w jaki sposób nasz naród jest przywiązany do swojej historii, tradycji oraz wolności.

"Polska jako kraj nie istniała przez dziesiątki lat, jednak ciągle żyła w języku i w wierze katolickiej. Polacy zaciekle walczyli o swoją wolność i niezależność, więc jeśli politycy, tacy jak Sophie in 't Veld (holenderska europosłanka – red.), przychodzą teraz uczyć ich o wolności, działa to tylko w odwrotny sposób" – czytamy na amach "De Telegraaf".

