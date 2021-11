Człowiek nabiera wartości po śmierci

Artysta po śmierci stawał się często bardziej wartościowy niż za życia. Może to wynika z faktu, że jak ktoś umarł, to „umarł dokładnie” (Szymborska) i już nic nie zmaluje, nie napisze niczego kompromitującego? Jest sobie martwy i możemy z takim artystą i jego dziełem robić, co się nam podoba, bo przecież nie będzie się bronić. Krótko mówiąc – po śmierci człowiek czasem robi oszałamiającą karierę, ale, jak się już napisało, dotyczyło to raczej artystów. Raczej...