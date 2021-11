Niemiecki dziennik: Polski rząd zaostrzy konfrontację

"Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że polski rząd wychodzi nieco naprzeciw UE w sporze o praworządność" – pisze Reinhard Veser w sobotnim wydaniu "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Komentator odnosi się do informacji "Rzeczpospolitej", która opisała szczegóły projektu ustawy przewidującej likwidację Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym.

Według "FAZ", chociaż TSUE i Komisja Europejska były sceptyczne co do planów Warszawy, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen utworzyła w zeszłym tygodniu "most dla polskiego rządu". Na czym on polega? "Jeśli polski rząd zawrze w swoim planie wykorzystania środków z unijnego Funduszu Odbudowy wyraźne zobowiązanie do likwidacji Izby, reformy prawa dyscyplinarnego i przywrócenia do pracy zwolnionych sędziów, wówczas możliwe będzie wypłacenie wstrzymanych z powodu sporu środków unijnych" – czytay.

Veser zaznacza, że treść projektu ustawy pokazuje jednak, jak uzasadniona jest nieufność wobec polskiego rządu: "Projekt w istocie sprowadza się do oczyszczenia sądu z wszystkich sędziów, którzy nie zostali powołani przez PiS".

Dalej autor zauważa, że sędziowie z czasów przed rządami PiS nadal mają nieznaczną większość wśród 94 sędziów SN. "Wierni PiS prezesi izb starają się ich zmarginalizować, ale i tak są oni jeszcze w stanie przysporzyć rządowi kłopotów. Jeśli upublicznione teraz plany się ziszczą, to nie byłoby już w Polsce Sądu Najwyższego, a jedynie komitet partyjny, który zapewniałby bezkarność rządzącym" – pisze "FAZ" cytując słowa sędziego Włodzimierza Wróbla.

Dylemat sędziów

"FAZ" zaznacza, że sędziowie z czasów sprzed rządów PiS stanęliby przed "dylematem nie do rozwiązania, bo większość z nich nie uznaje KRS, która jest podporządkowana PiS".

"Projekt ustawy, który przewiduje rozwiązanie Izby Dyscyplinarnej, jest więc dokładnym przeciwieństwem ustępstwa ze strony polskiego rządu: jeśli trafi w ten lub podobny sposób do parlamentu, rząd zaostrzy konfrontację" – pisze Reinhard Veser.

