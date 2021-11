Lubnauer: Politycy PiS stali się katem pani Izabeli

Debatę publiczną zdominowała w ostatnich dniach tragiczna śmierć 30-letniej kobiety w Pszczynie. Kobieta trafiła do szpitala będąc w 22. tygodniu ciąży, kiedy odeszły jej wody płodowe. U nienarodzonego dziecka już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30–latki. Sprawę bada katowicka Prokuratura Regionalna.

Opozycja i środowiska feministyczne o śmierć kobiety oskarżają władzę oraz TK, który wydał w ubiegłym roku wyrok uznający, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. W sobotę w kilku miastach Polski odbyły się protesty pod hasłem "Ani jednej więcej". W warszawskiej manifestacji wziął udział Donald Tusk.

Komentarz Lubnauer

– Jak słucham pana posła Karskiego, mam odczucie, że posłowie PiS zachowują się jak Piłat, umywają ręce. Politycy PiS-u chcieli być sumieniem kobiet, a stali się katem pani Izabeli – stwierdziła Katarzyna Lubnauer, która była jednym z gości porannej audycji w niedzielę w Radiu Zet.

– SMS-y od pani Izabeli [do jej matki - red.] są aktem oskarżenia wobec polityków PiS i wobec Trybunału Konstytucyjnego. Dziś lekarze są między prokuratorem a prokuratorem. Polskie państwo znowu umyło ręce. Z jednej strony Jarosław Kaczyński mówił, że powinny się rodzić dzieci z wadami, zdeformowane, żeby je można było pochować, ale z drugiej strony cynicznie mówi, że nie wszyscy pojadą za granicę, by dokonać aborcji – dodała parlamentarzystka PO.

"Nie sądzę, że politycy powinni to robić"

Na oskarżycielskie słowa Lubnauer odpowiedział prezydencki minister Paweł Mucha. – Nie sądzę, że politycy powinni kierować akty oskarżenia i mówili, kto będzie ponosił odpowiedzialność prawną. Nie ma takiej wątpliwości, że lekarze mają wybierać między ratowaniem kobiety na rzecz dziecka. Prawo jest jasne i niezmienne: jeżeli jest zagrożenie zdrowia i życia kobiety w ciąży to lekarz wie, jaką ma podjąć decyzję – wskazał.

