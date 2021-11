Nowe dowody osobiste wchodzą w życie. Potrzebne odciski palców

Zmiany zapowiadane były od dłuższego czasu. Przepisy wejdą w życie w poniedziałek, 8 listopada.

Nowe dokumenty

Tylko do ostatniego piątku Polacy mieli możliwość składania wniosków o wydanie dotychczasowego dowodu osobistego. Wraz z początkiem tygodnia urzędy w Polsce będą przyjmowały wnioski o nowe dokumenty tożsamości obywateli. Wdrożone miały zostać odpowiednie rozwiązania techniczne, takie jak: zmiana warstwy cyfrowej, odciski palców oraz niewidziany od lat podpis posiadacza.

Od teraz każdy dorosły obywatel będzie musiał zostawić w urzędzie odciski dwóch palców. Pochodzące dane mają zostać zaszyte w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Aby zapisanie informacji o odciskach placów było możliwe, do 2479 urzędów w Polsce trafiło 7450 skanerów do ich pobierania. Do tej pory podobne procedury obowiązywały przy okazji wyrabiania paszportu.

Wróci też odręczny podpis posiadacza dokumentu, który został wycofany w 2015 roku. Od listopada ponownie ma być umieszczany w dolnej części każdego nowego dowodu.

"Wieloetapowy proces"

Ponadto, na nowym dokumencie tożsamości pojawi się oznaczenie (kod: PL) państwa na tle flagi Unii Europejskiej. Natomiast pole o nazwie "Numer dowodu osobistego" zostanie zastąpione nowym podpisem: "Seria i numer dokumentu".

– Wprowadzenie nowych dowodów osobistych to wieloetapowy proces. Dzisiaj go sfinalizowaliśmy. Wdrożyliśmy nową wersję Systemu Rejestrów Państwowych – powiedział w niedzielę na konferencji prasowej Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Od początku procesu wdrożenia nowych dowodów osobistych naszym priorytetem było bezpieczeństwo danych Polaków oraz zapewnienie im najlepszej możliwej obsługi w trakcie składania wniosków o nowe dokumenty – dodał minister.

