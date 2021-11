"Poseł Nitras atakuje rolników". Woś: Pogarda to jeden z punktów programu PO?

"Poseł Sawicki jest tylko rolnikiem. I to też zacofanym" – stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. Na Twitterze odpowiedział na to wiceprezes Solidarnej Polski.

"Pogarda to jeden z punktów programu?"

Jakiś czas temu poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki podczas jednego z radiowych wywiadów wypowiedział się na temat ewentualnej koalicji pomiędzy jego formacją polityczną a Prawem i Sprawiedliwością. – Widzę taką możliwość – oświadczył przedstawiciel ludowców na antenie Polskiego Radia 24. Postawę Sawickiego w pogardliwy sposób skomentował Sławomir Nitras. Jego wpis wywołał falę krytyki. Obrażeni poczuli się wszyscy rolnicy, o czym pisał lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. "Nie pytajcie więcej, dlaczego PO nie ma poparcia rolników. Pogarda, buta, chamstwo" – skomentował na Twitterze.

Tym razem do słów Nitrasa odniósł się Michał Woś. "Było "piłowanie katolików", "pisowska szarańcza", atak na żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej, teraz poseł Nitras atakuje rolników. Która grupa społeczna będzie następna? Pogarda to jeden z punktów programu Platformy?" – napisał na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Kontrowersyjne wypowiedzi Nitrasa

Sławomir Nitras zasłynął ze skandalicznych słów o "piłowaniu katolików" podczas "Campusu Polska Przyszłość" organizowanym przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

– Ja mam takie poczucie, że w ostatnich 6-7 latach Kościół nie tylko ma za duży wpływ, ale Kościół trochę wypowiedział posłuszeństwo państwu, złamał pewien standard, który w państwie obowiązuje. Może potrzebny jest jakiś wstrząs? A może powinna być jakaś kara, mówiąc wprost, za to zachowanie, za to wyłamanie się z pewnej konwencji, za to złamanie pewnego paktu społecznego? – mówił polityk PO.

