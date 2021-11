Fogiel: To wygodna postawa wyższości moralnej z ciepłego fotela

Członkowie Konferencji Ambasadorów RP napisali, że „sytuacja na granicy z Białorusią staje się dla Polski haniebna i zaczyna spełniać znamiona zbrodni przeciwko ludzkości”. Dodano, że „zakazana prawem międzynarodowym praktyka »odpychania« stała się w Polsce obowiązującym krajowym prawem i jest bez skrupułów stosowana”. W ich ocenie „jedyny powód tej agresywnej polityki to mobilizacja twardego elektoratu Zjednoczonej Prawicy”.

Fogiel o liście ambasadorów

Zastępca rzecznika prasowego rządu zabrał głos w poniedziałkowej audycji „Sygnałów dnia” Polskiego Radia 1.

– Jeżeli tego typu pomysły, jeżeli tego typu oskarżenia [o zbrodnie przeciwko ludzkości – red.] padając od osób, które pełniły w poprzednich latach funkcje ambasadorów, to mogę tylko ubolewać, ze ktokolwiek powierzył im taką funkcję, jeżeli nie rozumieją podstawowych interesów Rzeczypospolitej – powiedział.

Fogiel przypomniał, że Polska należy też do strefy Schengen i także tej granicy jest zobowiązana bronić. – Sygnatariusze tego typu apeli, wszyscy, którzy tak radośnie postulują wpuszczenie każdego, to zresztą jest bardzo wygodna postawa wyższości moralnej z ciepłego fotela we własnym domu, bez żadnej wiedzy i bez żadnego rozeznania, o co naprawdę chodzi, z czym mamy do czynienia i co się dzieje. Ale domyślam się, że wszyscy ci apelujący bardzo sobie cenią, że Polska jest w Schengen, że możemy podróżować po Unii Europejskiej bez kontroli granicznych. Przypomnę, że jedną z zasad i jednym z warunków istnienia strefy Schengen, czyli likwidacji kontroli na wewnętrznych granicach Unii jest zdecydowane wzmocnienie i ochrona granic zewnętrznych – zwrócił uwagę Fogiel.

„Granica państwa to nie drzwi obrotowe”

– Skoro zarzut dotyczy, że my nie wpuszczamy przez granicę każdego, kto wyrazi taką wolę, to może warto wrócić do spraw podstawowych, czym jest i czemu służy granica państwa. Otóż to nie są drzwi obrotowe, do supermarketu, to jest granica polskiego państwa i w tym wypadku również granica Unii Europejskiej i są procedury przekraczania granic, ale one na pewno nie polegają na nielegalnym przedzieraniu się poza przejściem granicznym – stwierdził Radosław Fogiel.

Czytaj też:

Abp Gądecki apeluje o pomoc migrantom: Trzeba okazać naszą solidarnośćCzytaj też:

Białoruscy funkcjonariusze na granicy z Polską przebrani za ISIS. Spychają kobiety i dzieciCzytaj też:

Rosną mury wokół Unii