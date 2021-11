"Czekamy w pełnej gotowości". Szef MSWiA o sytuacji na granicy

Polskie media obiegły, zamieszczone w internecie, filmy i zdjęcia przedstawiające setki imigrantów zdążające w kierunku przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej.

Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych określił całą sytuację jako największą do tej pory "próbę masowego siłowego wejścia na teren Polski".

Premier Mateusz Morawiecki zwołał na godzinę 13.00 sztab kryzysowy, który ma zająć się dynamiczną sytuacją na polskiej granicy. W spotkaniu wezmą udział, oprócz szefa rządu, także wiceprezes Rady Ministrów J. Kaczyński, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz przedstawicieli właściwych służb.

Polskie służby są gotowe

Politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polski zapewniają, że polska granica pozostanie nienaruszona. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w mediach społecznościowych, zapewnił, że polskie służby są gotowe na odparcie szturmu.

"Na granicy w Kuźnicy jest @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i Wojsko Polskie. Polskie służby są przygotowane na wszelkie okoliczności" – napisał polityk na Twitterze.

Podobne zapewnienia padły z ust wiceministra spraw zagranicznych.

– Reagujemy w sposób adekwatny do sytuacji. Nic ponadto, co jest konieczne do tego, żeby granica Rzeczypospolitej była szczelna – powiedział Piotr Wawrzyk na antenie radiowej "Jedynki".

Również szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnia, że polscy funkcjonariusze są gotowi na zatrzymanie nielegalnych imigrantów. Polityk przekazał, że w newralgicznym punkcie granicy została zwiększona liczba funkcjonariuszy.

"Monitorujemy sytuację w Kuźnicy od kilku dni i jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem. Zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy. Czekamy w pełnej gotowości" – napisał minister na Twitterze.

