Rzecznik Porozumienia: Uważam, że powinniśmy wyjść z rządu wcześniej

Warszawski radny był w poniedziałek gościem w programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus.

"Powinniśmy wyjść z rządu wcześniej"

– Składałem wniosek, żeby opuścić Zjednoczoną Prawicę. Wtedy jeszcze nie było wiadome, że Jarosław Gowin zostanie zdymisjonowany. Uważam, że powinniśmy wyjść z rządu wcześniej. I dobrze, że w końcu to się stało – stwierdził Jan Strzeżek.

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku Jarosław Gowin postanowił opuścić koalicję rządzącą. Wcześniej został zdymisjonowany z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Zmiany w Zjednoczonej Prawicy były konsekwencją tarć w obozie władzy w kwestii projektu Polski Ład czy nowelizacji ustawy medialnej, nazywanej w mediach "lex TVN".

– Sondaże, oprócz skrajnych, które często są nam wypominane, pierwszych po opuszczeniu koalicji rządzącej, pokazują między jednym a dwoma punktami procentowymi. Oczywiście, że wolelibyśmy mieć lepsze wyniki, ale byliśmy sześć lat w koalicji z PiS-em, a teraz i tak mamy lepsze wyniki od obecnych koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. To moment, kiedy przede wszystkim musimy pokazać, że jesteśmy opozycją, ale nie opozycją totalną. Dla nas nie jest tak, że wszystko co zrobi rząd jest złe – mówił rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia. – Niektórzy nasi koledzy stwierdzili, że funkcjonowanie w większym obozie politycznym ze stanowiskami wynikającymi ze sprawowania władzy w państwie jest ważniejsze niż budowane przez lata środowisko Porozumienia. Każdy obiera własną drogę – dodał.

Strzeżek o Terleckim: Chamstwo

Jan Strzeżek w audycji Radia Plus był również pytany o zachowanie marszałka Ryszarda Terleckiego. – Pan marszałek bardzo ciężko pracuje na to i tymi wypowiedziami parlamentarnymi, i tymi wygłaszanymi poza Sejmem, żeby dołączył do grona ludzi, którym nie podaje się ręki. Chamstwo trzeba nazwać chamstwem. To było zdecydowanie chamstwo. Zamiast przeprosić, przesłać tej pani kwiaty, woli brnąc i mówić, że i tak wyraził się delikatnie. Mógł zabić, za tylko zwyzywał – powiedział warszawski radny.

Wicemarszałek Sejmu określił kobietę, która zaczepiła go w centrum handlowym, jako "kretynkę". Filmik błyskawicznie rozniósł się po sieci i wzbudził dużo kontrowersji. – Określiłem w ten sposób poziom umysłowy tej pani – tłumaczył się później Terlecki w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".

