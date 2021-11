Danse macabre, czyli flirt o. Knabita z eutanazją

Chodzi w zasadzie o odgrzewanie przez o. Knabita jego wypowiedzi sprzed kilku lat, z wywiadu z 2016 r. na stronie Gazeta.pl, o tytule „Ojciec Leon Knabit: Eutanazja może być dla niewierzących dobrą śmiercią”, który jest fragmentem jego książki „Dusza z ciała wyleciała”. Zważywszy, że jego wpis wywołał poruszenie i zamieszanie, zarówno ostrą krytykę, jak i aprobatę wśród jego czytelników, warto potraktować tę wypowiedź jako coś godnego uwagi. Rzecz tyczy się kilku zdań odpowiedzi na pytanie Łukasza Wojtusika odnośnie do nieuleczalnie cierpiących: „A ci, którzy nie wierzą, gdzie mają szukać oparcia?”, na które benedyktyn odrzekł:

„Dla nich eutanazja może być dobrą śmiercią. Wiem, że powinienem teraz bronić wiary i chrześcijańskiego punktu widzenia, ale prawda jest taka, że jeśli ktoś nie wierzy w to, w co ja wierzę – nic go nie przekona. Jak namówić kogoś, by umierał jeszcze przez rok w imię ideałów, w które nie wierzy; wartości, które są mu obce? Mogę wtedy powiedzieć tylko: Nie zgadzam się, ale szanuję twoją decyzję. Będąc zdrowy nie zamierzam się kłócić z umierającym, chorym człowiekiem”.