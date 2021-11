Premier na wschodniej granicy. Podziękował funkcjonariuszom. "Ktoś nie śpi, by spać mógł ktoś"

Prezes Rady Ministrów oraz minister obrony narodowej spotkali się w miejscowości Kuźnica Białostocka w województwie podlaskim z funkcjonariuszami Straży Granicznej, policjantami i żołnierzami Wojska Polskiego, którzy całą noc pełnili służbę na granicy polsko-białoruskiej.

Premier na granicy

"Ktoś nie śpi, by spać mógł ktoś… Dziś o wschodzie słońca odwiedziłem wspólnie z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej ministrem Mariusz Błaszczak naszych żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących wschodniej granicy Polski. Żołnierze, policjanci, Straż Graniczna oraz służby specjalne czuwają nad bezpieczeństwem Polek i Polaków. Nie mam słów, by wystarczająco podziękować im za tę trudną służbę. Chciałem tam być, by czuli, że polskie państwo zawsze będzie z nimi" – napisał w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że w miniony poniedziałek polskie służby udaremniły – jak same oceniły – "największą próbę siłowego przedarcia się migrantów przez granicę". Resort spraw wewnętrznych i administracji podał, że "sytuacja jest opanowana".

Forsowane zasieki

Migranci przy pomocy funkcjonariuszy białoruskich służb przedostali się tłumnie na granicę polsko-białoruską, gdzie próbowali forsować zasieki, rzucali kamieniami w ogrodzenie, a także kawałkami drzew i gałęziami w polskich mundurowych. Obecnie rozbili obozowiska i koczują blisko granicy z Polską po stronie Białorusi niedaleko miejscowości Kuźnica na Podlasiu.

W związku z napiętą sytuacją migracyjną prowokowaną przez reżim Aleksandra Łukaszenki, w poniedziałek odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego zwołane przez szefa rządu oraz narada u prezydenta Andrzeja Dudy. Na wtorek, 9 listopada przewidziano zaś nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, o czym poinformowała w specjalnym orędziu marszałek Elżbieta Witek.

