Lisicki: Żakowski oskarżył prezesa PiS o masowe mordy. Ziemkiewicz: Pozostają tylko Tworki

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów idącej po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie.

Polskę wspiera NATO, KE oraz m.in. państwa bałtyckie. Tymczasem działania władz krytykuje opozycja.

– Grupa polityków i publicystów związanych z opozycją cały czas zachowuje się, jakby nic wielkiego się nie działo i granicę należało otworzyć, wpuścić tych ludzi i zobaczyć, co będzie dalej – wskazuje Paweł Lisicki. – Tu mamy szaleństwo nawet nie opozycji, ale salonów. Lewicowy ogon merda całym tym lewicowo-liberalnym psem. Tusk wydaje się nie mieć nic do powiedzenia już w swojej formacji – jeśli chodzi o jej linię propagandową. (...) Gdzieś to wszystko poszło w tak niewiarygodne szaleństwo. (...) Mamy do czynienia z "freikorpsem" w Polsce. Od 1939 roku nie mieliśmy takiej sytuacji, tylu dywersantów działających zupełnie jawnie przeciw Polsce w jakimś amoku – ocenia z kolei publicysta Rafał A. Ziemkiewicz.

– Ja to porównam do takiej sytuacji np. z okresu II wojny światowej, gdy obca armia zrzuca ulotki dla obrońców, które mają doprowadzić do osłabienia morale i rezygnacji z oporu – dodał redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

