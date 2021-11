Premier: Na najbliższym szczycie UE wniesiemy o sankcje wobec Białorusi

– Na najbliższym szczycie UE wniesiemy o sankcje wobec Białorusi. Powinna być poszerzona lista osób z tego kraju z brakiem wstępu na teren UE. Możliwe też sankcje gospodarcze – przekazał szef rządu podczas zwołanego we wtorek nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu. – Chcemy zaostrzyć sankcje wobec Białorusi. Rozmawiamy z partnerami w UE na temat zdecydowanej akcji wobec linii lotniczych, które transferują migrantów – dodał premier.

Szef rządu przekazał, że prezydent zaproponował, żeby natychmiast doprowadzić do wstrzymania możliwości lotów nad niebem europejskim przez te linie lotnicze, które prowadzą akcję transportu migrantów. – I my się będziemy o to bardzo mocno starać – zapewnił.

– Jeśli chodzi o dalsze blokady gospodarcze, blokady transportowe, jesteśmy gotowi – i niech słyszy to także reżim Łukaszenki – na eskalację tego typu. Trzymamy w odwodzie kolejne sankcje gospodarcze. Jeśli nie na poziomie Unii, będziemy je wdrażać również my na naszej długiej dość granicy z Białorusią. Jesteśmy na to gotowi – zadeklarował Morawiecki.

Premier: Dajemy bilet i "wyprawkę finansową"

Odpowiadając na pytanie lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego oraz uwagi innych posłów dotyczące możliwości odsyłania migrantów samolotami do ich krajów, szef rządu potwierdził, że jest to rozważane także z władzami Unii Europejskiej.

– To rozważamy, dyskutujemy o tym z Unią Europejską – zapewnił. Potwierdził, że chodzi także o migrantów trafiających do ośrodków dla cudzoziemców w Polsce. Jak poinformował, "w tych ośrodkach jest aktualnie 1800 osób, około 300 z nich zdecydowało się na powrót do swoich krajów pochodzenia". – I my tym osobom dajemy samolot, bilet, dobrą wyprawkę w w rozumieniu też wsparcia finansowego. I wobec wszystkich chcemy tak postępować, zarówno tych, którzy są u nas w ośrodkach, jak i tych, którzy być może przenikną na terytorium Polski – wskazał Morawiecki.

