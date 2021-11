"Polscy faszyści zatrzymali kolumnę nadziei"

Propaganda Mińska od dawna przedstawia kryzys migracyjny dokładnie odwrotnie, niż to czyni Warszawa. I dokładnie tak samo, jak skrajnie lewicowa część polskiej opozycji. Czyli: na granicy nie ma nielegalnej migracji. Jest za to wojna okrutnych polskich żołnierzy z biednymi uchodźcami. A jak już ci uchodźcy zostaną przepchnięci na Białoruś, tamtejsze media zmieniają zdanie – nagle biedni ludzie, uciekający przed wojną, stają się groźnymi terrorystami, których Polska przerzuca przez granicę, by destabilizować sąsiednie państwo.