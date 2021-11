Marsz upaństwowiony

PiS, owszem, trochę ryzykuje także. Teraz wszystko, co się na marszu wydarzy, a także obecność tych struktur czy symboli, które mogą budzić wątpliwości lub wręcz sprzeciw – wszystko to będzie przyklejane rządzącym. I, trzeba przyznać, nie bez racji, bo to organizator ponosi w dużej mierze odpowiedzialność za wizerunek imprezy.