Plakat Marszu Niepodległości. Jest komentarz Trzaskowskiego

Tegoroczny Marsz Niepodległości w stolicy ma się odbyć pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż". Początkowo zgromadzenie cykliczne zarejestrował wojewoda mazowiecki, ale decyzję cofnął (po wniosku prezydenta Warszawy) najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie Sąd Apelacyjny. Na nic zdała się także skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. O zablokowanie wydarzenia Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" apelował od początku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Ostatecznie, marsz będzie miał charakter państwowy i odbędzie się w zaplanowanym terminie.

We wtorek wieczorem Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" zaprezentowało oficjalny plakat wydarzenia. Na grafice znalazło się, stylizowane na niemieckie obwieszczenie stosowane podczas drugiej wojny światowej na okupowanych terenach, ogłoszenie po polsku i niemiecku. Pod tekstem komunikatu znalazł się także podpis: „Der oberbürgermeister, gez. Tschaskovsky”.

Trzaskowski komentuje

Sytuację wokół Marszu Niepodległości komentował w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski negatywnie ocenił decyzję o nadaniu wydarzeniu państwowego charakteru. – Rządzący postanowili oddać odpowiedzialność za święto państwowe i 11 listopada skrajnym ugrupowaniom – stwierdził i dodał, że „rok temu chuligani chcieli się wyżyć przy okazji święta narodowego”.

– Bąkiewicz przyciąga tego typu ludzi i kończy się to burdami – powiedział Trzaskowski i uderzył w lidera MN: "Bąkiewicz jest koncesjonowanym udziałowcem tej władzy. PiS nie kryje swojej olbrzymiej sympatii do tego pana".

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się również do plakatu autorstwa członków Marszu Niepodległości, na którym znalazło się, stylizowane na niemieckie, jego nazwisko.

– Tu nie chodzi o moje nazwisko. Proszę zerknąć na ten plakat i zapytać na poważnie: czy to jest oficjalny plakat państwowych obchodów Święta Niepodległości – odparł Trzaskowski.

Polityk ostro skomentował także wezwanie Zbigniewa Ziobry do obywatelskiego nieposłuszeństwa ws. uczestnictwa w marszu. Minister sprawiedliwości apelował o to, zanim została podjęta decyzja o nadaniu wydarzeniu charakteru państwowego.

– Nawoływanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa to kuriozum, jakiego świat nie widział – stwierdził Trzaskowski i dodał, że swoim działaniem Ziobro „przyczynia się do ewentualnego wzrostu napięć".

