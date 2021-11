Debata w PE. Francuski europoseł: Polska broni dziś całej Europy

– Na wschodzie Europy dyktatura białoruska organizuje kryzys migracyjny i Polska staje wobec tysięcy osób na swojej granicy. To nie jest problem Polski. To jest nasz problem. Ponieważ Polska broni całej Europy – mówił w trakcie debaty pt. "Eskalacja kryzysu humanitarnego na granicy unijno-białoruskiej, w szczególności w Polsce" Francois-Xavier Bellamy, francuski eurodeputowany należący do frakcji EPL.

– Jeśli nie pomożemy Polsce to nie będziemy mieli przyszłości. Granica ta stała się przedmiotem szantażu migracyjnego. To nasza słabość pozwala dzisiaj Łukaszence, tak jak wczoraj Erdoganowi, narażać życie tysięcy ludzi, żeby nas zdestabilizować. (...) Solidarność nie jest tutaj negocjowalna i powinna rozpocząć się od finansowania infrastruktury niezbędnej do ochrony naszych granic. Natychmiast – apelował polityk znad Loary.

Szef unijnej dyplomacji: Sytuacja może się zaostrzyć

Głos zabrał także m.in. szf dyplomacji UE Josep Borell.

– Wszyscy widzieli obrazy grup ludzi – nazwijmy ich migrantów – eskortowanych przez uzbrojone białoruskie siły bezpieczeństwa w kierunku granic państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wymuszenia nielegalnego wjazdu. Te obrazy z pewnością są szokujące i sytuacja może się pogorszyć, a obrazy mogą być jeszcze bardziej szokujące. Wyraźnie widać, że władze białoruskie wykorzystują ludzi jako narzędzie do celów politycznych – powiedział.

Przekonywał, że w wyniku kryzysu granica Unii Europejskiej znalazła się pod presją: – Mamy do czynienia z potencjalnym nowym szlakiem migracyjnym.

Borell mówił o działaniach podejmowanych przez UE: – Monitorujemy również potencjalne nowe trasy i możliwe nowe połączenia lotnicze, a także rozwój wydarzeń w ponad 20 krajach, w których nasze delegatury są proszone o składanie sprawozdań. Poprosiłem również delegacje o podjęcie szeroko zakrojonych działań informacyjnych dla obywateli, wyjaśniając mieszkańcom tych krajów, że obietnice swobodnego wjazdu do Europy są fałszywe, że są oszukiwani.

Czytaj też:

Wyrazy poparcia od Białorusinów dla polskiej Straży GranicznejCzytaj też:

Tusk zaapelował do przywódców UE o solidarność z Polską i Litwą