Gates udzielił wywiadu na temat wirusa i szczepionek. Chce nowego podejścia

W najnowszym wywiadzie z czołowym brytyjskim politykiem Jeremym Huntem, szefem brytyjskiej komisji ds. zdrowia dla „Policy Exchange”, Gates wezwał do „gotowości na pandemię” oraz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo ewentualnego ataku „bioterrorystycznego”. Założyciel Microsoft przyznał też, że szczepionki typu mRNA nie są do końca skuteczne w powstrzymywaniu transmisji wirusa i powiedział, że świat potrzebuje nowego sposobu robienia szczepionek.

Gates o szczepionkach na COVID

Bill Gates w obszernym, 30-minutowym wywiadzie omówił wiele tematów dotyczących szczytu klimatycznego COP 26 oraz epidemii koronawirusa.

Kontrowersyjny miliarder promotor szczepień na COVID-19 stwierdził, że „nie mieliśmy szczepionek blokujących transmisję” w odniesieniu do dostępnych środków zaradczych na wirusa na początku kryzysu. – Mamy szczepionki, które pomogą ci zachować zdrowie, ale tylko nieznacznie zmniejszają transmisje – powiedział. – Potrzebujemy nowego sposobu wykonywania szczepionek – dodał.

YouTube ocenzuruje Gatesa?

Portal Life Site News zwrócił w tym kontekście uwagę, że 29 września YouTube ogłosił, że wdroży surowszą cenzurę treści, które zarzucają jakiekolwiek niepowodzenie „zatwierdzonych szczepionek” na COVID-19.

Chociaż wideo z wywiadem Gatesa jest dostępne na platformie od prawie tygodnia, nic nie wskazuje na to, że zostanie ocenzurowane za bezpośrednie naruszenie zasad YouTube dotyczących kwestionowania oficjalnej narracji dotyczącej szczepionek.

Jeszcze mocniejsza kontrola treści?

Gates podkreślił znaczenie ukrywania tego, co nazwał „fałszywymi informacjami” dotyczącymi nowego koronawirusa i towarzyszącego mu rządu zatwierdzonych „szczepionek”. Wyraził niezadowolenie z powodu wahań ludzi do noszenia masek i przyjmowania szczepień.

Zamiast polegać na mediach społecznościowych, aby regulować „co powinno krążyć” w Internecie w związku z dyskusjami naukowymi na temat medycyny i szczepionek na COVID, Gates zasugerował, że rządy powinny „zintensyfikować” kontrolę cenzury mediów internetowych.

Argumentując, że nie jest „realistyczne” oczekiwanie, że Big Tech będzie wystarczająco mocno moderować, Gates zasugerował, że „ostatecznie rządy powinny decydować o dzikich „teoriach spiskowych” – Czy muszą być one podwójnie sprawdzane? Czy muszą spowolnić rozprzestrzenianie się? Czy trzeba tam umieścić przeciwwagę dla poglądów? – pytał.

Kwestia bioterroryzmu

Gates wezwał na przykład do utworzenia „pandemicznej grupy zadaniowej w Światowej Organizacji Zdrowia, która przeprowadzałaby symulacje ataków bioterrorystycznych na lotniskach, powiedział na przykład. – Mówisz, dobrze, a jeśli bioterrorysta przyniósł ospę na 10 lotnisk? Wiesz, jak zareagowałby na to świat? Istnieją epidemie spowodowane naturalnymi przyczynami i epidemie spowodowane bioterroryzmem, które mogą być nawet znacznie gorsze niż to, czego doświadczyliśmy dzisiaj – powiedział.

Gates zasugerował, że grupa zadaniowa wymagałaby „dziesiątek miliardów” inwestycji ze strony narodów świata, aby przygotować się na możliwość wyprodukowania broni biologicznej. – Więc można by pomyśleć, że będzie to priorytet – powiedział. Jak dodał, w przyszłym roku finansowe przydziały będą musiały zostać dokonane.

Life Site News zwróciło uwagę na to, że Gates był do tej pory znany z gwałtownej obrony zastrzyków oraz nakłaniania rządów do masowej aplikacji swoim obywatelom preparatów przeciwko COVID-19. Przypomniało też, że Fundacja Gatesa „stoi za programami szczepień na całym świecie” oraz zaangażowana w badania nad szczepionką z Moderną i pośrednio Pfizera.

W kwietniu Gates wypowiedział słynne zdanie, że życie po COVID-19 nie będzie takie samo, dopóki populacja nie zostanie „szeroko zaszczepiona”, opowiadając się za tłumieniem działań, które gromadzą ludzi i ostrzegając, że bez zaakceptowania wstrzyknięcia, „te mogą w ogóle nie wrócić”.

