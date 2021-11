Święto Niepodległości. Apel Ziobry

Mimo usilnych prób prezydent Warszawy żadnym sposobem nie zdołał zablokować Marszu Niepodległości. Po sporze o charakterze formalnoprawnym, ostatecznie marsz będzie miał charakter państwowy, w związku z czym odbędzie się całkowicie legalnie. Marsz Niepodległości ruszy w czwartek o godz. 13 z ronda Dmowskiego. Oficjalnym organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

„103 lata temu, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Świętujmy ten dzień, pamiętając wysiłki naszych przodków i dbajmy o to, by budować silną, sprawiedliwą Rzeczpospolitą, której już nigdy nie zagrozi utrata suwerenności” – napisał na Twitterze Zbigniew Ziobro.

twitter

Prawna batalia o Marsz Niepodległości

Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro interweniował w sprawie prób zastopowania Marszu Niepodległości trikami prawnymi. Kiedy wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał się pod wnioskiem stowarzyszenia Marsz Niepodległości, dotyczącym zatwierdzenia Marszu jako wydarzenie cyklicznego (ustawa wymaga takiego wniosku co cztery lata), prezydent Warszawy zaskarżył tę decyzję do sądu.

Była to kolejna odsłona jego walki o zdelegalizowanie MN. Trzaskowski już wcześniej domagał się zablokowania Marszu Niepodległości w tym roku, wskazując na fakt, iż przestał on być wydarzeniem cyklicznym z uwagi na jego ubiegłoroczną, negatywną decyzję dotyczącą organizacji wydarzenia, podyktowaną kwestiami sanitarnymi. Zdaniem prezydenta stolicy, to sprawia, że w tym roku Marsz nie może się odbyć, bowiem przestał być wydarzeniem cyklicznym, gdyż w rozumieniu prawnym nie odbył się w ubiegłym roku. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie stołecznego ratusza i uchylił decyzję wojewody.

Zbigniew Ziobro złożył w związku z tym Skargę Nadzwyczajną o wstrzymanie wykonywania wcześniejszej decyzji SA ws. Marszu Niepodległości. Ziobro w swojej skardze podnosił, że decyzja sądu była podyktowana przyjęciem nieprawidłowej wykładni przepisu, co ostatecznie naruszyło zasadę wolności zgromadzeń, zapisaną w art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny oddalił jego wniosek.

Ostatecznie Marsz Niepodległości został zarejestrowany jako wydarzenie o charakterze państwowym. Taki status nadał wydarzeniu swoją decyzją wydarzeniu minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podkreślono jednocześnie, że MN nie traci charakteru społecznego, ani nie zmienia organizatora.

Czytaj też:

Święto Niepodległości. Czarnek wystosował listCzytaj też:

Bosak: W wyniku ostatniej interwencji niemieckich towarzyszy, polscy towarzysze zaliczyli krok do tyłu