Marsz Niepodległości w Warszawie. Bąkiewicz: Na to nie ma zgody

Po wielu perturbacjach prawnych, ostatecznie Marsz Niepodległości został zorganizowany w Warszawie. Już przed godziną 13.00 na rondzie Dmowskiego zaczęli gromadzić się jego uczestnicy. Trasa przemarszu zakłada dotarcie na błonia Stadionu Narodowego. Trasa pochodu będzie więc przebiegać al. Jerozolimskimi, przez rondo Charlesa de Gaulle'a i most Księcia Józefa Poniatowskiego.

Marsz Niepodległości

Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu państwowego. Potem głos zabrał Rober Bąkiewicz. Prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" podziękował uczestnikom za przybycie oraz zaapelował o odpowiedzialność podczas marszu.

Bąkiewicz nawiązał do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak stwierdził, "dzisiaj obowiązkiem każdego polskiego patrioty, każdego narodowca jest wspieranie państwa polskiego i służb mundurowych".

– Tegoroczne obchody są inne niż poprzednie. Odnosimy się również do wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Polska jest atakowana ze wschodniej granicy przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś. Jesteśmy również atakowani przez Niemcy, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności – mówił prezes "Marszu Niepodległości" dodając, że obecnie "trwa wojna cywilizacji".

Bąkiewicz zaapelował także o to, aby Polacy stali się "silnym, zdolnym do obrony suwerenności narodem".

Zagrożenia dla Polski

Bąkiewicz stwierdził, że Zachód "mentalnie, moralnie i cywilizacyjnie" przestał istnieć. W związku z tym to Polska powinna nieść kaganek oświaty i wiary państwom zachodnim. Musi być jednak silna, aby to zrobić.

– Nie da podnieść się Polski tylko na pięknych, wspaniałych hasłach. Żeby to zrobić, musimy zacząć więcej od siebie wymagać. Musimy dawać przykład. To najwyższy czas, aby każdy z nas stał się lepszy – apelował Bąkiewicz i wskazał, że tylko na podstawie chrześcijańskiego ładu jest możliwe zbudowanie społeczeństwa.

Prezes Marszu Niepodległości wskazywał, że zagrożeniem dla Polski jest wojna informacyjna oraz "wymyślone przez Niemców ideologie, które mają doprowadzić do zniszczenia całej Europy". Wspomniał w tym kontekście o ideologii LGBT oraz tzw. Zielonym Ładzie forsowanym przez Unię Europejską.

– Chcą nam odebrać tożsamość narodową, kulturową, a nawet płciową. Na to nie ma zgody. Zielony Ład to nie jest żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo, ideologia jak każda inna, którą wcześniej wymyślali Niemcy – mówił Bąkiewicz.

