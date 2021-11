Święto Niepodległości. Witek: Nikt nam jej nie dał w prezencie, wywalczyliśmy ją sami

Dziś przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W roku 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918), surowego karania za mówienie po polsku, germanizacji, rusyfikacji, zsyłek na Sybir i prób wykorzenienia polskości, wysiłki zbrojne i dyplomatyczne polskich patriotów przyniosły wreszcie oczekiwany skutek: Polska odzyskała suwerenność i wróciła na mapy Europy. O niepodległej Polsce mówił m.in. jeden z 14 punktów planu pokojowego dla Europy, przedstawionego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.

Główne uroczystości państwowe odbyły się na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz na czele z prezydentem Andrzejem Dudą, który w swoim przemówieniu podkreślił, że "przyszedł czas, że trzeba bronić ojczyzny".

– Wolność zawdzięczamy sobie sami. To był zbieg okoliczności, niektórzy mówią: "cud". Ktoś inny powie: "opieka Opatrzności". Ale to było także męstwo, głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę, że tę niepodległość odzyskamy – oświadczył Andrzej Duda.

Delegacje władz państwowych złożyły kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Następnie para prezydencka udała się pod pomnik Józefa Piłsudskiego, aby oddać hołd jednemu z ojców odzyskania przez Polskę niepodległości. Towarzyszył im marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Andrzej i Agata Duda spotkali się także z kombatantami.

Wpis Witek

Podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w Warszawie nie mogła być obecna marszałek Sejmu. W zastępstwie Elżbiety Witek wieniec złożyła wicemarszałek izby Małgorzata Gosiewska.

Witek zamieściła jednak wpis w mediach społecznościowych, w którym odniosła się do Święta Niepodległości. Polityk przypomniała, że Polacy sami ją wywalczyli.

"Po 123 latach niewoli, Polska odzyskała upragnioną wolność. Nikt nam jej nie dał w prezencie, wywalczyliśmy ją sami. Okupiona krwią i cierpieniem wielu pokoleń niepodległość, wymaga od nas szacunku wobec wszystkich, którym ją zawdzięczamy. Niech żyje Polska! Chwała Bohaterom!" – napisała na Twitterze.

twitterCzytaj też:

Ważne słowa marszałek Witek: Skupione są na nas oczy nie tylko Polaków