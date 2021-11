Komisja Europejska zapowiada sankcje wobec Białorusi i linii lotniczych

"Komisja Europejska podała, że Unia Europejska będzie dążyć do umieszczenia na "czarnej liście" linii lotniczych, przewożących na Białoruś migrantów, którzy później próbują przekroczyć granicę UE, i będzie koordynować z USA planowane sankcje wobec Mińska" – podało Radio Zet na Twitterze.

Przewodnicząca KE w USA

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poleciała do Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby odbyć rozmowy z prezydentem Joe Bidenem na temat "pilnych zagadnień międzynarodowych". W środę rzecznik prasowy KE informował, że podczas wizyty zostanie poruszona kwestia kryzysu migracyjnego i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Von der Leyen już wcześniej opowiadała się za działaniami rządu polskiego.

"Białoruś musi zaprzestać narażać ludzkie życie. Rozmawiałam z premierem Mateuszem Morawieckim, Ingridą Simonyte (premier Litwy) i Krisjanisem Karisnem (premier Łotwy). Wzywam do zatwierdzenia rozszerzonych sankcji i ewentualnych sankcji wobec zaangażowanych linii lotniczych krajów trzecich. Chcemy zapobiec kryzysowi humanitarnemu i zapewnić bezpieczne powroty" – napisała na Twitterze szefowa KE.

Ameryka apeluje

W tym tygodniu Departament Stanu USA wezwał władze Białorusi do niezwłocznego zakończenia wymierzonej w Polskę kampanii z wykorzystaniem migrantów.

Chargé d'Affaires USA w Polsce Bix Aliu napisał, że "wrogie działania Białorusi wobec Polski muszą się natychmiast zakończyć". –Niepokoją nas obrazy i doniesienia dochodzące z granicy białorusko-polskiej. Stany Zjednoczone stanowczo potępiają reżim Łukaszenki za ułatwianie nielegalnych przepływów migracyjnych. Wzywamy go do natychmiastowego zaprzestania organizowania i wymuszania regularnych przepływów migrantów do Europy – powiedział z kolei rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

