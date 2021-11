Poboży: Trzaskowski chciał doprowadzić do prowokacji

W czwartek z okazji święta 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Uczestniczyło w nim ponad 100 tys. osób. W tym roku decyzją szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka MN miał charakter państwowy.

Poboży: Odpowiedzialna władza musi reagować

Zdaniem wiceszefa MSWiA Błażeja Pobożego, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski "chciał zgotować w Warszawie otwarty konflikt, coś, co nazwalibyśmy kryterium ulicznym". Tłumaczył, że odpowiedzialna władza, jeśli "ma perspektywę doprowadzenia do zamieszek na ulicach Warszawy", to działa.

Poboży, który był gościem Radia Zet, przyznał, że decyzja o upaństwowieniu Marszu Niepodległości była podejmowana w gronie kierownictwa partii i kierownictwa MSWiA.

– Prezydent stolicy otwarcie zmierza do prowokacji, polegającej na tym, że legalną chce uczynić demonstrację kilkunastu osób, przeciw którym będą protestowali od lat uczestniczący w Marszu Niepodległości Polacy, więc odpowiedzialna władza musi reagować – powiedział. – Ten człowiek (Trzaskowski - red.) próbował doprowadzić do ogromnych zniszczeń w mieście – dodał.

Marsz Niepodległości. Co dalej?

Pytany, czy Marsz Niepodległości już co roku będzie miał charakter państwowy, wiceminister odpowiedział, że "wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli do czynienia z innymi czynnikami politycznymi w rodzaju Trzaskowskiego, którzy będą w ten sam sposób próbowali doprowadzić do prowokacji".

Przyznał, że sam nie uczestniczył w MN, ponieważ "specyfika naszego resortu wymaga, aby na ten marsz spoglądać trochę z innej perspektywy, niż z perspektywy uczestnika. – W przeszłości oczywiście mi się zdarzyło, ale odkąd jestem w MSWiA to już nie – stwierdził Poboży.

