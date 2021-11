Siemoniak: PiS stał się zakładnikiem skrajnych organizacji

W czwartek ulicami Warszawy po raz kolejny przeszedł Marsz Niepodległości. Pochód, w którym uczestniczyło ponad 100 tys. osób okazał się olbrzymim sukcesem. Opozycja jednak nie kryła swojego oburzenia faktem, że manifestacja miała charakter państwowy.

O wczorajsze wydarzenia był pytany wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. – Politycznie to był fatalny dzień. Politycy PiS chyba to rozumieją, skoro w tak wielkiej państwowej imprezie nie wzięli udziału. Ani prezydent Andrzej Duda, ani premier Morawiecki, ani wicepremier Kaczyński. Będą płacili za to cenę. Stali się zakładnikami bardzo skrajnej organizacji – ocenia poseł w rozmowie z Radiem Plus.

Siemoniak nie krył oburzenia słowami Roberta Bąkiewicza. – Jeżeli się kogoś finansuje i komuś daje się szyld państwa, to bierze się odpowiedzialność za to co tam pada. Może nie za każdy transparent i każdy incydent, ale jeśli główny organizator mówi to co mówi, jeżeli od jednego z posłów bliskich organizatorowi słyszymy hasła: Polska dla Polaków, takie rzeczy wczoraj padły w majestacie państwa. To było przedsięwzięcie, za które rząd bierze odpowiedzialność. Stali się zakładnikami, bo cokolwiek teraz powie, czy zrobi Pan Bąkiewicz, jest finansowany przez państwo i państwo uznało, że jego impreza stała się imprezą państwową. Kompletnie to się kłóci z wyobrażeniem uroczystości państwowej, mają swoją powagę, bo za nimi stoi Rzeczypospolita. Wczoraj było wstyd, że coś takiego może się dziać pod sztandarem Rzeczypospolitej – ocenia poseł.

Marsz Niepodległości 2021

Po wielu perturbacjach prawnych, ostatecznie Marsz Niepodległości został zorganizowany w Warszawie. Trasa przemarszu biegła z centrum, al. Jerozolimskimi, przez rondo Charlesa de Gaulle'a i most Księcia Józefa Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.

Zdaniem wielu komentatorów tegoroczny Marsz Niepodległości był jednym z najspokojniejszych w historii. Prezes Stowarzyszenia Niepodległości Robert Bąkiewicz z satysfakcją poinformował, że wzięło w nim udział ok. 150 tys. osób.

Nadkom. Sylwester Marczak na czwartkowej konferencji prasowej ocenił, że tegoroczny marsz przebiegał bez większych zakłóceń. Jednak tuż przed początkiem wydarzenia policja musiała interweniować wobec jednej z kontrmanifestacji.

