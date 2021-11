"To tylko element większego planu". Najnowszy podcast premiera

Szef rządu zapewnił, że polskie służby mundurowe zrobią wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo.

– Myślę, że wielu z nas zadaje sobie pytanie, dlaczego właściwie reżim Łukaszenki zdecydował się na rozkręcenie nowego kryzysu migracyjnego. Co na tym zyskuje? Jakie ma motywacje? Zapewne istnieje jakiś cel ekonomiczny. Mińsk na tym zarabia (…) Ale jest też inny banalnie prosty powód. Polska, podobnie jak cała wspólnota europejska opowiedziała się za demokratycznymi przemianami na Białorusi. Działania Łukaszenki to również odwet na UE za sankcje nałożone na Mińsk – powiedział Morawiecki.

Imperializm w czystej postaci

Premier dodał, że jest to jednak tylko element większego planu politycznego. – To z czym mamy do czynienia jest imperializmem w czystej postaci. Decyzje zostały podjęte na Kremlu, a podstawowym celem jest dalsze osłabianie i rozbijanie UE. Jeśli nie masz możliwości się wzmocnić, to osłabiasz przeciwnika – taka jest filozofia Rosji – mówił szef rządu.

– Choć na granicy odbywa się fizyczna konfrontacja, to musimy pamiętać, że w wojnie hybrydowej walka toczy się głównie na polu informacyjnym. Służby specjalne wpuszczają w medialny obieg zmanipulowane zdjęcia. (…) My chcieliśmy zapewnić potrzebującym realną pomoc. Podejmowaliśmy próby dotarcia do tych osób z konwojem humanitarnym. Białoruskie służby nie wpuściły jednak do siebie tego konwoju. Ciężarówki wciąż są gotowe, ale Łukaszenka działa jak gangster. Nie zależy mu na ludziach koczujących na granicy, tylko na eskalacji kryzysu – powiedział Morawiecki.

Premier dodał, że cieszy go jednomyślność Unii Europejskiej w tej sprawie. Zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz unijnymi przywódcami i podkreślił, że wszyscy zgadzają się co do tego, że należy niezwłocznie podjąć działania na rzecz zabezpieczenia zewnętrznej granicy UE – powiedział.

Święto Niepodległości

Premier poruszył też wątek Święta Niepodległości. – W tak gorącej sytuacji jak tegoroczna, okazuje się ponad wszelką wątpliwość, że państwo i jego niepodległość to nie jest jakiś teoretyczny konstrukt, że to nie są plastikowe gadżety albo czekoladowy orzeł. Teraz na nowo poznajemy faktyczne znaczenie tego słowa. Uczymy się czym niepodległość jest tak naprawdę. To jest najbliższy nam świat. Nasz dom, który pozwala nam realizować takie życie jakie sobie wymarzyliśmy, a nie zaplanowane przez jakiegoś satrapę ze wschodu – mówił Mateusz Morawiecki.

