Ponura nowa Anglia

Przyczyną, oficjalnie podaną przez dyrekcję teatru, były poglądy znanego reżysera. Jakie konkretnie? Tego nie skonkretyzowano. Być może to, że skrytykował akcję „#MeToo”, mówiąc, że szlachetne intencje wymknęły się spod kontroli i doprowadziły do „polowania na czarownice”. A może to, że kpił sobie z „transmanii”, mówiąc, że czuje się czarną lesbijką w trakcie przemiany? A może chodziło o to, że pochwalił komika Dave’a Chappela, na którego rozpętano właśnie nagonkę jako na „homofoba”?