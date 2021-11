Onet rozpisuje się o "Babci Kasi". Żukowska apeluje: Nie róbcie z niej bohaterki

"Babcia Kasia" to jedna z najbardziej agresywnych i wulgarnych aktywistek opozycji. Kobieta jest już dobrze znana policji. W przeszłości kilkukrotnie była zatrzymywana. W grudniu ub. r. została zatrzymana przez policję podczas niewielkiego protestu przed kościołem św. Krzyża. Kobieta atakowała policjantów i ich obrażała. Ponownie została zatrzymana podczas protestu pod koniec stycznia. Wówczas proaborcyjny Strajk Kobiet protestował pod siedzibą TK.

"Nie róbcie z niej bohaterki"

Dzisiaj o skandalistce rozpisuje się portal Onet.pl. Na serwisie możemy przeczytać, że podczas Święta Niepodległości, gdy ulicami Warszawy szedł Marsz Niepodległości, kontrmanifestanci próbowali się dostać na rondo Dmowskiego, aby zakłócić pochód patriotów. Aby uniknąć konfliktu, policja wyłapywała ich - wśród nich znalazła się kontrowersyjna aktywistka. Onet określił wulgarną skandalistkę mianem "aktywistki antyfaszystowskiej".

Krytycznie do artykułu odniosła się Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Poseł podkreśla, że promocja "Babci Kasi" jest błędem, a ona sama nie chce być kojarzona z taką osobą.

twitter

"Mam prośbę: nie róbcie z osoby, która jest agresywna, prymitywnie lży i bije ludzi, bohaterki. Ja nie chcę być kojarzona z osobą, która podchodzi do policjantki tylko po to, by jej wykrzyczeć »Ty stara kurwo liżesz dupę Kaczyńskiemu« oraz okłada ludzi kijem od flagi" – napisała na Twitterze.

"Babcia Kasia" autorytetem dla prezydenta Warszawy

Kilka tygodni temu Rafał Trzaskowski poinformował o nominacjach do nagrody "Warszawianka Roku 2021". Wśród kandydatek do nagrody znalazły się m.in. Marta Lempart i Katarzyna Augustynek (Babcia Kasia).

"Zaangażowane, mądre, empatyczne. Działające na rzecz kobiet, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego. Na rzecz @warszawa. Nasze autorytety i nasza duma - poznajcie wyjątkowe kobiety nominowane do tegorocznej nagrody #WarszawiankaRoku" – napisał Trzaskowski na Twitterze.

