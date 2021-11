Mariusz Błaszczak. Polityk z przyszłością

Plotki o tym, że to właśnie Mariusz Błaszczak jest politykiem, który w razie sytuacji kryzysowej mógłby zastąpić na stanowisku premiera Mateusza Morawieckiego, wracają co jakiś czas. Ostatnio znów z większym nasileniem. Nawet jeśli dzisiaj jest to mało prawdopodobne, to już same te spekulacje pokazują, jak długą drogę w dość krótkim czasie przeszedł Mariusz Błaszczak. Przynajmniej wizerunkowo, bo realnie Błaszczak zawsze znaczył w PiS dużo.