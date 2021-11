No powiem Państwu, że mało jest rzeczy tak podłych jak pamięć. Pamięć powinna być zakazana, gdyż pamięć, proszę Państwa, jątrzy. I to jak! Mieliśmy więc na Twitterze z jednej strony zdjęcia i relacje świeżych brutalnych hord młodych mężczyzn profesjonalnie wyposażonych w nożyce do cięcia drutów, siekiery, szpadle i inne akcesoria umożliwiające sforsowanie granicy, mieliśmy żołnierzy Łukaszenki, czy w zasadzie już Putina, którzy tych ludzi przetransportowali i jakoś się nimi opiekowali, żeby umożliwić im wtargnięcie do Polski i sianie chaosu.