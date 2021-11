"Holandia odblokowała w ten sposób sądownictwo". Ekspert o propozycjach Ziobry

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił w poniedziałek założenia nowej reformy sądownictwa. Szef resortu sprawiedliwości wskazał, że zasadniczym celem reformy jest usprawnienie działania sądów oraz uproszczenie struktury.

Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt przewiduje, m.in., że każdy sędzia będzie powoływany tylko raz i będzie miał status sędziego sądu powszechnego. Zakłada ponadto wprowadzenie punktu sądowego w każdej gminie.

Prof. Gontarski o reformie sądownictwa

Pozytywnie te propozycje ocenił prof. Gontarski. – W kwietniu, w czasie ciężkiej pandemii, obserwowałem jak Holendrzy odblokowali sądownictwo. Holenderska KRS doprowadziła do tego, że powstały odpowiedniki gminnych punktów sądowych, gdzie składano zeznania i odbywały się inne czynności. To przybliża sądownictwo do obywatela. Można się łatwo dowiedzieć o swoich sprawach i wykonać podstawowe czynności prawne – mówił Gontarski.

Prawnik wyraził też opinię, że przyjęcie forsowanych zmian zwiększyłoby realnie niezawisłość sędziowską.

– Teraz mamy tak, że jest się sędzią rejonowym, czyli przeszło się awans. Później chce się być sędzią okręgowym, i ponownie przechodzi się awans. Czyli w praktyce znów jest się uzależnionym od otoczenia politycznego. Później sędzią apelacyjnym, później SN. Za każdym razem jest odrębny awans sędziowski. Teraz będzie sędzia będzie powoływany raz na całe życie, co bardzo wzmocni niezawisłość sędziowską – tłumaczył, dodając, że sędzia ma podlegać tylko konstytucji i ustawom i innym aktom prawnym mającym rangę ustawową.

Dwuszczeblowa struktura sądów

Tłumacząc celowość nowelizacji przepisów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Ziobro zapowiedział, że spłaszczenie struktury sądów jest jednym z priorytetów reformy. – Dziś jest ona bardzo skomplikowana, trzyszczeblowa, będzie dwuszczeblowa tylko, jasna, prosta. Sądy będą bardziej czytelne dla zwykłego człowieka, ponieważ dzisiaj trzeba było się zastanawiać, czy do sądu okręgowego kierować sprawę, czy rejonowego. Dzisiaj wiedzieć, że do sądu okręgowego, to zawsze będzie sąd pierwszej instancji – oznajmił.

Punkt sądowy w każdej gminie

Zbigniew Ziobro przekonywał, że niektóre zmiany mają charakter przełomowy. – Na przykład punkt sądowy w każdej gminie. Nawet tam, gdzie sądów nigdy do tej pory nie było. Każdy będzie mógł udać się do swojej gminy i będzie tam specjalne miejsce, gdzie będzie można uzyskać informację, co się dzieje w sprawie, jakie są terminy, czy sędziowie zostali wylosowani, a nawet brać udział w sprawie online, od siebie blisko domu. To jest przełom – mówił minister.

