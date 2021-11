Siarkowska przygotowuje wniosek do prokuratury. "Apeluję o ujawnienie się"

"Apeluję o ujawnienie się Pani Poseł, która – na moje słowa o zamordowaniu księdza – krzyknęła z ław sejmowych "dobrze mu tak". Wniosek do prokuratury jest już w przygotowaniu. Brakuje tylko Pani nazwiska" – przekazała za pośrednictwem konta w serwisie Twitter poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Siarkowska.

Śmiertelne pobicie kapłana

W miniony czwartek o. Maksymilian Maria Świerżewski z Niepokalanowa miał wyjść wieczorem na spacer po jednym z siedleckich parków. Po jakimś czasie, został znaleziony nieprzytomny z poważnym urazem głowy. Pobity zakonnik od razu został przewieziony do szpitala, gdzie walka o jego życie trwała kilka godzin. Niestety, duchowny zmarł. Sprawę bada prokuratura.

"O. Maksymilian był niezwykle gorliwym, w pełni oddanym Bogu kapłanem. W całym swoim życiu starał się naśladować św. Maksymiliana Marię Kolbego, którego wybrał na swojego zakonnego patrona. Był również związany z ruchem Tradycji – pracując w klasztorze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie celebrował tradycyjną liturgię w tamtejszej kaplicy św. Maksymiliana" – napisali w komunikacie po tragicznym zdarzeniu z udziałem swojego współbrata ojcowie franciszkanie.

"W Polsce znowu morduje się księży"

Do wydarzeń z Siedlec podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu odniosła się Anna Maria Siarkowska.

– W Polsce znowu morduje się księży. Zaczęło się od przypisywania win w ramach odpowiedzialności zbiorowej ogółowi ludzi Kościoła. A potem? Potem zaczęło się wczucie. Byliśmy świadkami agresji słownej, profanowania symboli religijnych, szydzenia z tego, co dla Polaków najświętsze, demolowania miejsc kultu. Następnie rozpoczęła się dehumanizacja katolików i osób duchownych. Zaczęło się również wzywanie do przemocy a następnie same akty przemocy i agresji fizycznej, pobicia – mówiła z mównicy sejmowej polityk.

