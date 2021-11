Ostry wpis Pawłowicz. "Polsko, zrób coś z tym! Zdrajcy, precz z Polski!"

"Karmienie, pocieszanie, koncertowanie, podbudowane morale AGRESORÓW, dosyłanie im wiktu i opierunku, to OCZYWISTA ZDRADA państwa polskiego przez OCZYWISTYCH ZDRAJCÓW! To wzmocnienie ich PRZECIW Polsce, PRZECIW naszym OBROŃCOM! Polsko, zrób coś z tym! Zdrajcy, PRECZ z Polski!" – czytamy w emocjonalnym wpisie Krystyny Pawłowicz w serwisie Twitter.

Pawłowicz odpowiada Ochojskiej

Ostatnio w szokujący sposób europoseł Europejskiej Partii Ludowej, wybrana z list Koalicji Europejskiej, Janina Ochojska wypowiedziała się na temat działań polskich funkcjonariuszy i żołnierzy w pasie przy granicy z Białorusią w dobie kryzysu migracyjnego oraz szturmów i ataków nielegalnych imigrantów, wspieranych przez białoruskie służby. "Tragedia na granicy została wywołana przez Wasze błędy w zarządzaniu tą sytuacją" – zwróciła się działaczka w kierunku polskiej Straży Granicznej oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Do słów Ochojskiej odniosła się teraz Pawłowicz. "KOGO na WOJNIE PRZECIW RP mamy bronić? AGRESORA atakującego ŻYCIE polskiego Żołnierza broniącego RP, czy tego ŻOŁNIERZA, odpierającego bezpośredni atak na jego ŻYCIE WODĄ? CO ważniejsze: PRZEZIĘBIENIE agresora, czy ŻYCIE żołnierza?" – napisała na Twitterze sędzia TK.

"To są ludzie odważni"

Wypowiedź europoseł Janiny Ochojskiej skomentował również w programie Polsat News Komendant Główny Policji.

– Wszyscy migranci mieliby suchą odzież, gdyby nie zaczęli rzucać kamieniami i kostką brukową w stronę policji. Ze strony policji użycie armatek wodnych było odpowiedzią na niebywałą agresję. Z punktu widzenia policjanta, który dostaje taką kostką, nie ma znaczenia, czy rzuca to migrant, czy chuligan. Jak później lekarz szyje ranę, to tak samo boli – powiedział nadinsp. Jarosław Szymczyk. – Odwagą jest stanąć tam i odeprzeć ten atak. Żołnierze i policjanci to są ludzie odważni, a nie pani europoseł – dodał.

