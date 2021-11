Przydacz: Polska ma być przedstawiana jako państwo, które nie przestrzega zasad humanitarnych

W Polskim Radiu 24 polityk odniósł się do słów ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa.

Przydacz odpowiada Ławrowowi

Rosyjski dyplomata skrytykował użycie armatek wodnych przez polskie służby mundurowe względem nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. – Zachowanie polskiej strony jest całkowicie nieakceptowalne – mówił Ławrow cytowany m.in. przez "The Moscow Times". – Gaz łzawiący, armatki wodne, strzelanie nad głowami imigrantów w stronę Białorusi. Oni nie mogą nie rozumieć, że naruszają wszelkie normy międzynarodowego prawa humanitarnego – dodał

Do sprawy odniósł się Marcin Przydacz. – Po słowach rosyjskich dyplomatów widzimy, w jakiej roli ma być przedstawiona Polska – jako złe państwo, które nie przestrzega zasad humanitaryzmu. Wychodzą prawdziwe zamiary naszych wschodnich sąsiadów. Na szczęście my ten plan przejrzeliśmy – stwierdził wiceminister spraw zagranicznych. – Od samego początku analitycy i eksperci, a także nasi dyplomaci podkreślają, że jest to operacja hybrydowa, która dzieje się nie tylko na samej granicy, ale przede wszystkim ma swój wymiar informacyjny, a nawet dezinformacyjny – oznajmił polityk.

Zaznaczył także, iż "propaganda białoruska i rosyjska wykorzystuje ludzi z Europy Zachodniej, którzy nie rozumieją prawdziwej natury tego kryzysu".

Szturm na granice

Polscy funkcjonariusze i żołnierze umiejętnie odpierają próby ataku na wschodniej granicy. We wtorek, po kilkugodzinnej regularnej bitwie w okolicach Kuźnicy, nielegalni imigranci wrócili do swojego koczowiska w pasie przygranicznym po białoruskiej stronie.

"Nasi żołnierze i funkcjonariusze wykonali zadanie perfekcyjnie. Pierwsza fala ataków na granicę zatrzymana. Dziękujemy za służbę i skuteczne działania" – poinformował na Twitterze rzecznik prasowy ministra – koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

