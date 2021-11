Sytuacja na granicy. Poboży: Doszło do podniesienia konfliktu do poziomu wcześniej nieznanego

Wiceszef MSWiA był w środę gościem "Rzeczpospolitej". Opowiedział o szczegółach gwałtownego szturmu nielegalnych imigrantów na wschodnią granicę kraju.

Regularny szturm na granicę

– Mieliśmy do czynienia z czymś, co wszyscy określiliśmy jako "regularny szturm na polską granicę". Jeśli chodzi o wymiar polityczny, to te obrazki, które poszły w świat – moim zdaniem – są niekorzystne dla Aleksandra Łukaszenki – powiedział Błażej Poboży.

We wtorek w kierunku polskich mundurowych wędrowały z białoruskiej strony kamienie, gruz oraz gałęzie. Migranci, wyposażeni przez uzbrojonych funkcjonariuszy służb reżimu Białorusi, używali również gazu łzawiącego i granatów hukowych. Doszło do regularnych prób siłowego forsowania polskiej granicy państwowej. Polacy odpowiedzieli armatkami wodnymi. Obecnie sytuacja ma być spokojniejsza. Cudzoziemcy koczują w pasie przygranicznym na terytorium białoruskim.

Budowa zapory

W grudniu tego roku ma ruszyć budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Umowy z wykonawcami zostały podpisane do 15 grudnia b.r. Projekt mają realizować doświadczone na rynku firmy.

– My nie oglądamy się ani na decyzje podejmowane na forum europejskim, ani na bieżącą sytuację na granicy, tylko realizujemy konsekwentnie nasz plan trwałego zabezpieczenia granicy państwowej – stwierdził Błażej Poboży. – Budowa zapory to nasza odpowiedź na ten kryzys i jedyny trwały sposób zatrzymania tej presji migracyjnej, z którą mamy do czynienia – dodał.

