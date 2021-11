Kałużny: Na opozycji trwa akcja rżnięcia głupa

– Na opozycji trwa akcja, przepraszam za ten zwrot, rżnięcia głupa. Byliście od początku przeciwko wszystkiemu, przeciwko tymczasowej zaporze, przeciwko stanowi wyjątkowemu, przeciwko tej instalacji, która ma stanąć (na granicy polsko-białoruskiej - red.) – stwierdził Kałużny w środę w TVP Info.

– Mówiliście od początku i pan Donald Tusk mówił: przecież trzeba tych ludzi wpuścić. Pan (Franciszek - red.) Sterczewski mówił: milion ludzi to dla nas żaden problem – przypomniał.

Kałużny do opozycji: Skompromitowaliście się

Dalej oświadczył, że podczas posiedzenia sejmowej komisji powiedział posłom opozycji, że są niewiarygodni. – Wy już tak się skompromitowaliście, tylu ludzi już obraziliście, że dzisiaj wykazywać solidarność z tymi ludźmi (funkcjonariuszami broniącymi granicy - red.) to jest naprawdę niewiarygodne – ocenił.

– Owszem, zobaczyliście teraz, że konflikt jest bardzo poważny, że Polacy oceniają sytuację jednoznacznie jako zagrożenie i zmieniliście front, na chwilę schowaliście trochę tych swoich cyrkowców – dodał Kałużny.

Zaproponował, by lider PO Donald Tusk wyszedł dzisiaj na konferencję prasową i "zaapelował do Angeli Merkel o zaprzestanie projektu Nord Stream 2, co uderzy w Rosję zdecydowanie". – Pokażcie czyny w końcu – stwierdził poseł Solidarnej Polski.

Nowe informacje od Straży Granicznej

We wtorek Straż Graniczna odnotowała 161 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 34 cudzoziemców funkcjonariusze SG wydali postanowienia o obowiązku opuszczenia terytorium RP. "W godzinach wieczornych odnotowano również dwie siłowe próby przekroczenia granicy" – poinformowano.

