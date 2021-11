"To wyjątkowa sytuacja". Poseł PiS komentuje zachowanie opozycji

Sejm we wtorek pracował nad nowelizacją ustawy o ochronie granic państwowych. Projekt ma usprawnić działania Straży Granicznej. Zaproponowane przez rząd zmiany były wcześniej dyskutowana na komisji sejmowej administracji i spraw wewnętrznych. Klub Koalicji Obywatelskiej, ustami Tomasza Szymańskiego, złożył wniosek o odrzucenie ustawy już w pierwszym czytaniu. Jak twierdzi największa partia opozycyjna w Sejmie, nowe przepisy są sprzeczne z konstytucją.

Kownacki krytykuje opozycję

Bartosz Kownacki, który gościł w środę na antenie radiowej "Jedynki", nie tylko zdecydowanie krytycznie odniósł się do wczorajszej argumentacji polityków Koalicji Obywatelskiej, ale także przypomniał sprzeciw tej formacji wobec planów budowy muru na granicy z Białorusią. Poseł określił to zachowanie jako "wyjątkowe".

– To wyjątkowa sytuacja, gdy polscy parlamentarzyści, którzy powinni bronić interesów państwa, głosowali przeciw budowie muru – stwierdził i przywołał postawę łotewskich parlamentarzystów. – Proszę porównać to z sytuacją na Łotwie, gdzie nie znalazł się żaden parlamentarzysta, który głosowałby przeciw, w analogicznej ustawie – dodał.

Propozycje zgodne z prawem

Polityk odpierał zarzuty KO o niekonstytucyjności zaproponowanych przepisów. Wskazał, że projekty Prawa i Sprawiedliwości opierają się na porządku prawnym.

– My szukamy takiego rozwiązania prawnego, które z jednej strony będzie zgodne z konstytucją i polskim systemem prawnym, z drugiej strony zrealizuje pewne cele. A celem tu jest kwestia uniemożliwienia rozgrywania sytuacji, która dzieje się na granicy przez pana Łukaszenkę i jego mocodawcę – przekonywał.

Kownacki odniósł sie także do medialnej dezinformacji, której dokonują zagraniczne, ale i polskie media.

– Widzimy co robi część mediów, także stojąca dzisiaj po stronie białoruskiej. Dziennikarze CNN próbują przedstawić ten konflikt w taki sposób, że jest to wina obu stron. To jest absurdalne – stwierdził poseł PiS.

