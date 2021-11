O. Rydzyk apeluje: Módlmy się za Polskę. Jest w niebezpieczeństwie

– Mamy bardzo poważne niebezpieczeństwo w tej chwili na granicy. Może ktoś się tym podnieca, pseudodziennikarze. Prawdziwy dziennikarz też służy prawdzie, w poszanowaniu człowieka, jego godności. Ale niektórych to tak ekscytuje jak jakiś mecz. Otóż to nie jest żadna rozrywka, to jest bardzo poważna sytuacja i wszyscy powinniśmy w tej chwili skoncentrować się na tym, żeby to dobro, którym jest Ojczyzna, zachować. To może eskalować strasznie. Jest taka prawda: nie budźcie bestii w człowieku, bo raz obudzona was pożre, zniszczy was. I właśnie tutaj – nie budzić tej bestii w życiu sąsiedzkim, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, w życiu narodu. Nie zachowuj się, jakbyś pochodził od bestii. Tylko siła argumentu, rozmawiać o dobru wspólnym – mówił o. Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja.

Komunizm, marksizm i nazizm

Redemptorysta wskazał też na inne zagrożenia dla Polski. – Jeżeli wyrugujemy Pana Boga, to w to miejsce przychodzi zły. Popatrzmy na świat, na historię, na Europę, na Polskę, jak to zło się dokonywało – chociażby w XX wieku. Pierwsze było odrzucenie Pana Boga, a następną konsekwencją – tak straszną, skutkującą wymordowaniem wielu dziesiątków milionów ludzi – były systemy totalitarne, bez Boga. Tak nazizm obalił Pana Boga w życiu tamtych ludzi, jak i komunizm, marksizm – podkreślał kapłan.

– Módlmy się za Ojczyznę. Ona jest w niebezpieczeństwie. Są różne niebezpieczeństwa: niebezpieczeństwa ideologiczne, antykultura, antycywilizacja, niebezpieczeństwa uderzające w rodzinę, w nasze podstawowe fundamenty, wprost wyrywanie Pana Boga z serca dzieci, młodzieży, bluźnierstwa przeciwko Panu Bogu, świętokradztwa. To jest i to ma miejsce w Polsce – mówił dyrektor toruńskiej rozgłośni.

