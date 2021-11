Morawiecki dla "Bilda": Broniąc naszej granicy, bronimy całej Europy

Polski premier zaznaczył: "My, Polacy, jesteśmy zdeterminowani, aby na wszelkie sposoby chronić naszą granicę, będącą zarazem wschodnią granicą Europy i NATO". Jak mówił obrona granic jest ważna, bo jeśli nie będziemy w stanie powstrzymać tysięcy migrantów teraz, to wkrótce kolejne setki tysięcy lub miliony będą zmierzać z Afryki lub Bliskiego Wschodu do Europy, a zwłaszcza do Niemiec.

"W Niemczech mieszka ponad 80 milionów ludzi. Czy pozwolilibyście na przybycie kolejnych 50 milionów? Myślę, że ludzie w Niemczech nie byliby z tego zadowoleni, bo chcą zachować swój standard życia. Chcą zachować też swoją kulturę" – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z niemieckim tabloidem.

Premier: Łukaszenka i Putin realizują swoją strategię

Polityk wyraził radość z faktu, że Polskę popierają przywdócy krajów NATO, w tym obecnej kanclerz Angeli Merkel i jej następcy Olafa Scholza. Jak zaznaczył szef polskiego rządu, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia ze strony Białorusi i Rosji, to nie można niczego wykluczyć", także uruchomienia art. 4 traktatu NATO.

"Łukaszenka i Putin wyraźnie realizują strategię wywołania niepokoju i destabilizacji Zachodu. Nie wiemy, co jeszcze zamierzają. Możliwe, że kryzys na granicy ma na celu odwrócenie uwagi od nowych ataków militarnych, które Putin przygotowuje na Ukrainie" – powiedział premier. Wyraził nadzieję, że międzynarodowa presja odniesie skutek i że poza tymi 20 tys. migrantów, którzy przyjechali na Białoruś, napływ kolejnych zostanie zahamowany.

Mateusz Morawiecki zapewnił, że przykład Polski pokazuje, że suwerenne państwo może i powinno z powodzeniem bronić swych granic: "To samo dotyczy Europy: musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasze granice na Morzu Śródziemnym i na wschodzie przed imigracją. Potrzebne są wszelkie środki ochrony i nadzoru, aby móc odeprzeć ataki".

Mocne słowa premiera

Premier był też pytany o kwestię rozmów telefonicznych Merkel z Łukaszenką. "Dla mnie jedno jest pewne: w tym kryzysie nie można podejmować decyzji ponad naszymi głowami. Jeśli jednak rozmowa dotyczyła tego, jak migranci z Białorusi mają być sprowadzani z powrotem do swoich krajów, to każda inicjatywa w tym kierunku leży w interesie Polski" – ocenił.

Premier Morawiecki w środę odbył rozmowę telefoniczną z kanclerz Merkel