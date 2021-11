Kożuchowska o polskich służbach na granicy. "Dziękuję i wspieram"

Od ponad tygodnia nieopodal Kuźnicy przebywa kilka tysięcy imigrantów, nadzorowanych przez białoruskie służby, którzy chcą się przedostać na terytorium Polski. Większość chciałaby przejść dalej, do Europy Zachodniej, jednak chcą to zrobić nielegalnie. Dochodzi do ataków na polskich żonierzy, policjantów i Strażników Granicznych. Obronę granicy przez Polskę krytykuje Białoruś i Rosja, oskarżając nasz kraj o "nieludzkie" traktowanie rzekomych uchodźców.

Sytuację na granicy komentują m.in. gwiazdy show-biznesu. Większość skupia się na położeniu imigrantów, nawołując do pomocy im. Najdalej poszła Barbara Kurdej-Szatan, która jakiś czas temu oskarżyła SG o bycie "mordercami". Co prawda przeprosiła, ale jej słowa są już wykorzystywane w białoruskiej propagandzie.

"Modlę się za wszystkich ludzi dobrej woli"

Zgoła inne podejście prezentuje aktorka Małgorzata Kożuchowska. We wpisie opublikowanym na Instagramie wyraziła wsparcie dla funkcjonariuszy broniących polskich granic. Podkreśla, że migranci zostali oszukani i należy im pomagać, jednak ochrona naszych granic to obowiązek.

"Tak jak pewnie każdy z Was przejmuję się i przeżywam to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Trudno normalnie funkcjonować mając przed oczyma obrazy, które codziennie widzimy w różnych serwisach informacyjnych. Setki, a nawet już tysiące ludzi sprowadzonych z premedytacją na granicę i uwięzionych przez bezwzględny reżim Łukaszenki. Ludzi oszukanych, wykorzystywanych jako naboje, żywe tarcze w nowym rodzaju wojny: wojny hybrydowej. Porażający cynizm białoruskiego dyktatora. Zostaliśmy postawieni w arcytrudnej sytuacji. Obrona naszych polskich i unijnych granic to nasz oczywisty obywatelski obowiązek, a jednocześnie obowiązek ludzki to pomoc tym, którzy bez tej pomocy stracą życie. Dziękuję i wspieram wszystkich pełniących służbę na granicy, dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Dziękuję też wszystkim, którzy niosą pomoc oszukanym migrantom, żeby ta nie miała tragicznego końca w lesie. Modlę się za wszystkich ludzi dobrej woli i modlę się o pokój" – pisze Kożuchowska.

"To, co uważam w tej chwili za bardzo ważne to jedność – niech nasz głos będzie głosem wszystkich Polaków wobec zagrożenia z zewnątrz - wiele razy w naszej historii udowodniliśmy, że to potrafimy (...) W przyszłą niedzielę we wszystkich kościołach jest zapowiedziana zbiórka pieniędzy na te cele" – tak aktorka apeluje o pomoc oszukanym migrantom.

