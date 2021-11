Brukselski horror

Ostatni seans odbył się… 11 listopada dla zamanifestowania stosunku do naszej niepodległości. W rezolucji „Pierwsza rocznica faktycznego zakazu aborcji w Polsce” mamy i pochwałę łamania polskiego prawa, i zobowiązanie Komisji Europejskiej do finansowania działalności aborcjonistycznej wPolsce, i żądanie zmuszania lekarzy do współuczestnictwa wpraktykach aborcyjnych, i generalne nawoływanie do łamania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r.