Zagraniczna kariera Kurdej-Szatan

Zachwalała w niej miejsca, w których można dobrze zjeść w Warszawie. Odwiedziła m.in. lokale Roberta Lewandowskiego i Magdy Gessler. Kawiarnię Gessler polecała szczególnie. – To już taki mój rytuał, że zawsze rano piję herbatę tutaj. To miejsce jest w ogóle bardzo fajne, takie ciepłe, i czuję się, jakbym była u babci na jakiejś herbatce, kawie czy właśnie szarlotce – opisywała. – Bardzo fajna miejscówka, musicie koniecznie ją odwiedzić, jak przyjedziecie do Warszawy, żeby poczuć się trochę jak w domu, jak jesteście studentami albo osobami, które tęsknią za domem – poleciła.